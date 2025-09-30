На Дону расширят участие казаков в обеспечении безопасности

Соответствующие договоренности достигнуты на встрече губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым.
Виталий Кузнецов подчеркнул особую роль Всевеликого войска Донского в структуре российского казачества.
«Донское общество у нас первое и самое мощное. Всегда ему особое внимание», — отметил атаман.
В ходе диалога стороны обсудили текущую деятельность донских казаков, которые участвуют в специальной военной операции, организуют гуманитарные поставки, несут службу в дружинах и пожарных командах.
Юрий Слюсарь акцентировал важность развития непрерывного казачьего образования, охватывающего уже 776 учреждений и более 140 тысяч учащихся.
«Важно воспитывать молодежь в духе патриотизма и гражданской ответственности, и казачье образование здесь мощный инструмент. Обучение в казачьих кадетских корпусах очень популярно у нас на Дону — и среди ребят, и среди их родителей. Чтобы попасть учиться в кадетский корпус, надо пройти немаленький конкурс. Поэтому в наших планах казачье образование развивать», — рассказал губернатор.
Инфраструктура образования продолжает расширяться: в 2024 году начал работу Каменский генерала Ф. П. Денисова казачий кадетский корпус на 220 мест.
Планируется строительство нового корпуса в Ростове-на-Дону и открытие учреждений на севере области. Реконструкция Мариинской гимназии в поселке Шолоховском позволит увеличить число воспитанниц со 120 до 250, а также ведутся работы по обновлению Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса.
В мае 2025 года молодежная казачья расчетная группа в пятый раз прошла в параде Победы на Красной площади.