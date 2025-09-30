На Дону расширят участие казаков в обеспечении безопасности

«Важно воспитывать молодежь в духе патриотизма и гражданской ответственности, и казачье образование здесь мощный инструмент. Обучение в казачьих кадетских корпусах очень популярно у нас на Дону — и среди ребят, и среди их родителей. Чтобы попасть учиться в кадетский корпус, надо пройти немаленький конкурс. Поэтому в наших планах казачье образование развивать», — рассказал губернатор.