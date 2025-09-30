Медведев призвал использовать ИИ в стратегически важных отраслях

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать в стратегически важных отраслях, применять для укрепления оборонной мощи России и повышения боеспособности ВС РФ, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Сегодня искусственный интеллект открывает перед нами огромные возможности. Главная задача — сделать его применение не только эффективным, но и безопасным. Использовать ИИ в стратегически важных отраслях промышленности, в науке и критической инфраструктуре. И конечно, применять его для укрепления оборонной мощи России, повышения боеспособности наших Вооружённых сил», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Медведев во вторник принял участие в дискуссии о развитии искусственного интеллекта «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия» с участием компаний-разработчиков, которая прошла в Сколково.