Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев призвал использовать ИИ в стратегически важных отраслях

Медведев призвал использовать ИИ для укрепления оборонной мощи России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект надо использовать в стратегически важных отраслях, применять для укрепления оборонной мощи России и повышения боеспособности ВС РФ, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня искусственный интеллект открывает перед нами огромные возможности. Главная задача — сделать его применение не только эффективным, но и безопасным. Использовать ИИ в стратегически важных отраслях промышленности, в науке и критической инфраструктуре. И конечно, применять его для укрепления оборонной мощи России, повышения боеспособности наших Вооружённых сил», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев во вторник принял участие в дискуссии о развитии искусственного интеллекта «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия» с участием компаний-разработчиков, которая прошла в Сколково.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше