Октябрь приходит с почти зимней погодой: В Молдове объявлен «желтый код» из-за заморозков — температура понизится до −3

Начало октября в Молдове будет холодным.

Источник: Комсомольская правда

Жёлтый код по заморозкам.

Готовьтесь к холодам: 02 и 03 октября 2025 года.

Октябрь, по всей видимости, решил начать с тяжёлой артиллерии. В ночь и утром ожидается серьёзное похолодание:

— На обширных территориях заморозки на поверхности почвы усилятся.

— Местами мороз ударит и по воздуху: столбики термометров могут опуститься до −1°C.

Садоводы, внимание!

Укройте свои теплолюбивые растения — грядёт первый настоящий удар осенних заморозков. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

.

