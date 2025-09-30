Октябрь приходит с почти зимней погодой: В Молдове объявлен «желтый код» из-за заморозков — температура понизится до −3

Жёлтый код по заморозкам.
Готовьтесь к холодам: 02 и 03 октября 2025 года.
Октябрь, по всей видимости, решил начать с тяжёлой артиллерии. В ночь и утром ожидается серьёзное похолодание:
— На обширных территориях заморозки на поверхности почвы усилятся.
— Местами мороз ударит и по воздуху: столбики термометров могут опуститься до −1°C.
Садоводы, внимание!
Укройте свои теплолюбивые растения — грядёт первый настоящий удар осенних заморозков. Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
