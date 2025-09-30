В столицу Прикамья пришли 30 новых низкопольных автобусов.

Большинство из них уже первого октября выйдут на маршруты Перми, среди которых маршруты № 45 и № 55.
Автобусы поступили в Пермь по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Три автобуса большого класса марки «Волгабас» принял на баланс МУП «Пермгорэлектротранс». Этот перевозчик уже получил раньше первую часть партии из восьми машин. Как отмечают в краевой администрации, все 11 автобусов уже 1 октября должны выйти на маршрут № 45 и будут следовать по направлению «Микрорайон Крохалева — Улица Мильчакова».
Ещё 17 автобусов большого класса марки «Лиаз» получило ООО «АААвто». Эти машины будут обслуживать маршрут № 55 «Планета — Микрорайон Архиерейка» и также выйдут на линию с 1 октября.
Пермяки уже смогли оценить качество нового общественного транспорта. В сентябре 10 автобусов малого класса «Газель Сити» уже вышли на маршруты № 66 «Светлогорская улица — Микрорайон Налимиха» и № 79 «Микрорайон Новый Крым — Пермский педагогический колледж». Они работают в правобережной части краевой столицы.
Все новые автобусы низкопольные. Машины снабжены системами речевого и визуального информирования пассажиров. Также этот транспорт оборудован спутниковой навигацией, видеонаблюдением, медиапанелями, в нём действует система контроля режима труда и отдыха водителя, отлажена система учета пассажиропотока, работают кондиционеры. Кроме того, автобусы приспособлены для маломобильных граждан.
Новые автобусы можно узнать на улицах Перми по фирменной ливрее «Пермский транспорт» и логотипу нацпроекта «Инфраструктура».
В администрации края рассказали, что на линию автобусы выпускаются после необходимых технологических процедур — обкатки, приёмки, тестирования работы всех систем и установки дополнительного оборудования.
Новые машины приобретались за счёт субсидии, которая выделяется из федерального бюджета. Программа реализуется на условиях льготного лизинга от компании «ГТЛК».
Кроме перевозчиков Перми автобусы также приобретут предприятия Березников и Чайковского.
Остальные машины ожидаются к поставке в Пермь в ноябре. Для пермяков заказаны как автобусы среднего и большого, так и особо большого класса («гармошки»). Их выход на линии города планируется с 1 декабря этого года и с 1 января 2026 года.