В КФУ пройдет прощание с выдающимся физиком Борисом Кочелаевым

Церемония состоится 1 октября в Мраморном зале университета.

Источник: Комсомольская правда

В Казанском федеральном университете 1 октября пройдет церемония прощания с выдающимся физиком-теоретиком Борисом Кочелаевым. Профессор скончался 29 сентября в возрасте 91 года, оставив после себя значительное научное наследие и целую плеяду учеников.

Борис Кочелаев был ярким представителем казанской физической школы, доктором наук в 34 года, создателем собственной научной школы. Под его руководством защитились 33 кандидата и 12 докторов наук. Ученый с мировым именем работал в Гарварде, сотрудничал с нобелевскими лауреатами, основал международный научный журнал.

Церемония прощания состоится 1 октября в 11:00 в Мраморном зале второго здания КФУ по адресу: Кремлевская, 35.