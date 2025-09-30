В КФУ пройдет прощание с выдающимся физиком Борисом Кочелаевым

Борис Кочелаев был ярким представителем казанской физической школы, доктором наук в 34 года, создателем собственной научной школы. Под его руководством защитились 33 кандидата и 12 докторов наук. Ученый с мировым именем работал в Гарварде, сотрудничал с нобелевскими лауреатами, основал международный научный журнал.