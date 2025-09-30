Ричмонд
Глава СК потребовал завести дело из-за неудачной пластической операции в Ростове

Жалобу ростовчанки взяли на контроль в СК России.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на отсутствие виновников после неудачных пластических операций. Об этом сообщает информационный центр СК России.

По словам пострадавшей, в апреле 2023 года хирурги частной клиники выполнили две операции, и после этого лицо женщины «оказалось обезображено». Она неоднократно обращалась в различные ведомства, но виновные до сих пор не понесли наказания.

Известно, что ранее донские следователи провели процессуальную проверку. Теперь по требованию председателя СК России Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело. Также глава федерального Следкома распорядился провести судебно-медицинскую экспертизу в специализированном центре СК РФ. После этого должен быть предоставлен отчет.

Контроль за исполнением поручений взяли в центральном аппарате ведомства.

