В Перми в октябре пройдут аукционы по продаже и аренде 28 земельных участков

Администрация Перми объявила о проведении серии аукционов по продаже и аренде земель. В октябре на торги выставлены 28 участков общей площадью около 29 тысяч квадратных метров.
Как сообщили в департаменте земельных отношений, 26 из них предназначены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), еще два участка — под размещение складов. Склады можно будет построить в Индустриальном районе, по адресам: улица Промышленная, 117а и 117 В.
Наибольшее число участков под ИЖС предлагается в Ленинском районе — землю можно приобрести на улицах Борцов Революции, Торфяной, Конечной и Рыбацкой. Также возможность построить частный дом появится у желающих в Мотовилихинском, Кировском, Орджоникидзевском, Дзержинском, Свердловском и Индустриальном районах. Площадь участков варьируется от 452 до 2411 квадратных метров.
Аукционы пройдут 2, 9, 16, 23 и 30 октября. Ознакомиться с полным перечнем объектов и условиями участия можно на официальном сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка» или на федеральной платформе торгов..