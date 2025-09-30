В Перми в октябре пройдут аукционы по продаже и аренде 28 земельных участков

Как сообщили в департаменте земельных отношений, 26 из них предназначены под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), еще два участка — под размещение складов. Склады можно будет построить в Индустриальном районе, по адресам: улица Промышленная, 117а и 117 В.