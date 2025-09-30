Минтруд РТ предложил пожилым татарстанцам переобучиться по 90 программам

«Действует отдельная программа “Активное долголетие”, пожилые люди могут продолжить трудовую занятость. Ежегодно растет количество людей, которых мы трудоустраиваем через службу занятости. Трудоустройство — это еще и вопросы получения новой специальности, новой профессии», — рассказала она.
Около 2 тыс. человек старшего трудоспособного возраста ежегодно проходят переобучение в Татарстане благодаря средствам господдержки. В числе наиболее востребованных профессий — специалисты по безопасности персональных данных, метрологи, стандартизаторы, наладчики станков, швеи, операторы котельной, няни, воспитатели.