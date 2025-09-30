Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд РТ предложил пожилым татарстанцам переобучиться по 90 программам

Пожилым людям из Татарстана предлагается переобучиться по 90 различным образовательным программам, набор на обучение продолжается. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«Действует отдельная программа “Активное долголетие”, пожилые люди могут продолжить трудовую занятость. Ежегодно растет количество людей, которых мы трудоустраиваем через службу занятости. Трудоустройство — это еще и вопросы получения новой специальности, новой профессии», — рассказала она.

Около 2 тыс. человек старшего трудоспособного возраста ежегодно проходят переобучение в Татарстане благодаря средствам господдержки. В числе наиболее востребованных профессий — специалисты по безопасности персональных данных, метрологи, стандартизаторы, наладчики станков, швеи, операторы котельной, няни, воспитатели.