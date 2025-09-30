Помощь тем, кто помогает: как проект «Добстер» поддерживает сотрудников НКО

Сотрудники НКО, социальные работники, медики, спасатели, волонтеры могут сами запросить и получить бесплатную психологическую консультацию, а НКО — помощь в развитии. Это возможно благодаря одному из финалистов ежегодной премии «Наш вклад», учрежденной АНО «Национальные приоритеты». В 2024 году им стал проект «Добстер» — интернет-платформа, объединяющая тех, кому нужна поддержка, исполнителей-профессионалов и благотворителей, которые оплачивают консультации. Его реализация отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Гори, но не сгорай.
Многие представители так называемых помогающих профессий сталкиваются с непростыми, а иногда и трагическими историями. Благотворители общаются с тяжелобольными людьми, помогают тем, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Медики каждый день берут на себя ответственность за чье-то здоровье, а иногда и жизнь. Преподаватели всегда должны сохранять высокий уровень концентрации, ведь они ответственны перед детьми, а в детских домах педагоги почти всегда больше чем просто учителя. Нелегко приходится спасателям и пожарным — как физически, так и морально. Все они чаще, чем люди других профессий, страдают от выгорания — когда психологический ресурс исчерпан, работа перестает интересовать и радовать, теряется смысл жизни.
Основатель ресурса «Добстер» Алексей Ильичев решил позаботиться о людях, выбравших такие профессии. Для этого создали телеграм-чат с консультациями психолога для сотрудников НКО, волонтеров и всех, кто помогает окружающим. Параллельно «Добстер» оказывал помощь НКО в их развитии и продвижении — вебинары и консультации по созданию сайтов, использованию новых технологий, юридические консультации.
А в мае 2025 года команда «Добстера» запустила в тестовом режиме интернет-платформу. Основные запросы на ресурсе о психологической поддержке. Проблемы людей далеко не всегда напрямую связаны с работой или волонтерством. Но «Добстер» помогает в любом случае. Если у человека сложности в семье или личной жизни, на его работе это все равно скажется. Так что в консультациях для специалиста или волонтера заинтересованы и его руководители, и коллеги, и подопечные.
«Добстер» стремится оказать каждому обратившемуся ровно тот объем помощи, который необходим, чтобы справиться с проблемой. Иногда достаточно одной сессии, иногда нужна серия консультаций. Например, Ольга — сотрудник некоммерческой организации. Она уже 8 лет работает с пожилыми и онкобольными людьми и нуждалась в помощи психолога, так как столкнулась с выгоранием: «потеряла ориентир, силы и смысл в том, что я делаю».
Ольга благодарит психолога Милану за консультацию, которая помогла ей «понять, как двигаться дальше в своей работе без ущерба для психики и здоровья». В свою очередь, специалист отметила, что ей было приятно снова поработать с «Добстер.рф» и внести свой вклад в поддержку сотрудников НКО, делающих важное дело. А благотворительница, которая оплатила консультации, написала в своем отзыве, что сама из многодетной семьи и осознает, как трудно было ее маме.
Екатерине, маме троих детей и жене военнослужащего, психологическая помощь на «Добстере» помогла снизить тревожность. Илья, руководитель в НКО, преодолел депрессию и неуверенность после расставания с девушкой, смог найти новые способы наладить общение с командой, обрел внутреннюю устойчивость и мотивацию в работе.
Помогать со знанием дела.
В активе у «Добстера» не только платформа, но и чаты, эфиры, публичные выступления создателей. В центре внимания — психологическая помощь. Еще один большой блок работы «Добстера» — помощь НКО и благотворителям в развитии. Это консультации и вебинары, посвященные юридическим вопросам, созданию и развитию сайтов, составлению заявок на гранты, а также проведение стратегических сессий и аудита. Если запрос на какую-либо поддержку на ресурс еще не поступал, его все равно можно создать — ограничений нет. На момент написания этого текста исполнители «Добстера» отрабатывали 139 запросов на консультирование.
Эффект от своей деятельности «Добстер» подсчитал в деньгах. Менее чем за полгода для всех команд и организаций, которые получили бесплатные консультации или обучение, удалось сэкономить более 270 тысяч рублей. Услуги на платформе получили 52 НКО, специалисты закрыли 104 запроса на поддержку команд.
Платформа «Добстер» — партнер национальных проектов России. Развитие волонтерства и людям помогающих профессий отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Награда достойным.
Премия «Наш вклад» учреждена АНО «Национальные приоритеты», чтобы отмечать наиболее действенные примеры участия бизнеса и НКО и в достижении национальных целей, и в решении задач национальных проектов. Обновленные нацпроекты по инициативе Президента России Владимира Путина стартовали в 2025 году. На участие в Национальной премии «Наш вклад» подали 759 заявок со всей страны.
Экспертный отбор прошли 550 проектов, представленных 252 организациями — российскими компаниями и НКО.