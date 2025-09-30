Помощь тем, кто помогает: как проект «Добстер» поддерживает сотрудников НКО

Многие представители так называемых помогающих профессий сталкиваются с непростыми, а иногда и трагическими историями. Благотворители общаются с тяжелобольными людьми, помогают тем, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Медики каждый день берут на себя ответственность за чье-то здоровье, а иногда и жизнь. Преподаватели всегда должны сохранять высокий уровень концентрации, ведь они ответственны перед детьми, а в детских домах педагоги почти всегда больше чем просто учителя. Нелегко приходится спасателям и пожарным — как физически, так и морально. Все они чаще, чем люди других профессий, страдают от выгорания — когда психологический ресурс исчерпан, работа перестает интересовать и радовать, теряется смысл жизни.