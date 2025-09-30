Директор уфимкой стройкомпании попалась на крупной взятке Госжилнадзору

В Башкирии задержали директрису строительной организации, обвиняемой в даче взятки в крупном размере. По ходатайству следователя суд постановил отправить ее под домашний ареста.
По данным пресс-службы Следственного комитета республики, в сентябре 2024 года обвиняемая через посредника передала 400 тысяч рублей старшему государственному строительному инспектору Госкомитета региона по жилищному и строительному надзору. Взятка была дана за беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного многоквартирного дома в Октябрьском районе Уфы проектной документации для ввода объекта в эксплуатацию.
Ранее обвинение предъявили и посреднику в передаче взятки, в отношении него тоже уже избрали меру пресечения.
Следствие, проводимое при оперативном сопровождении ФСБ, продолжает выявлять факты преступной деятельности бывшего руководства и сотрудников Госкомитета по жилстройнадзору. На данный момент по уголовному делу привлечены к ответственности 16 бывших и действующих сотрудников надзорного ведомства, а также 15 взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций.
