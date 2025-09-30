Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор уфимкой стройкомпании попалась на крупной взятке Госжилнадзору

Директрису стройкомпании арестовали за взятку Госжилнадзору Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали директрису строительной организации, обвиняемой в даче взятки в крупном размере. По ходатайству следователя суд постановил отправить ее под домашний ареста.

По данным пресс-службы Следственного комитета республики, в сентябре 2024 года обвиняемая через посредника передала 400 тысяч рублей старшему государственному строительному инспектору Госкомитета региона по жилищному и строительному надзору. Взятка была дана за беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного многоквартирного дома в Октябрьском районе Уфы проектной документации для ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее обвинение предъявили и посреднику в передаче взятки, в отношении него тоже уже избрали меру пресечения.

Следствие, проводимое при оперативном сопровождении ФСБ, продолжает выявлять факты преступной деятельности бывшего руководства и сотрудников Госкомитета по жилстройнадзору. На данный момент по уголовному делу привлечены к ответственности 16 бывших и действующих сотрудников надзорного ведомства, а также 15 взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.