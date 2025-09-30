Директор уфимкой стройкомпании попалась на крупной взятке Госжилнадзору

По данным пресс-службы Следственного комитета республики, в сентябре 2024 года обвиняемая через посредника передала 400 тысяч рублей старшему государственному строительному инспектору Госкомитета региона по жилищному и строительному надзору. Взятка была дана за беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного многоквартирного дома в Октябрьском районе Уфы проектной документации для ввода объекта в эксплуатацию.