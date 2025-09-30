В Москве пройдет Всероссийский форум классных руководителей

Всероссийский форум классных руководителей состоится в Москве 1−3 октября. В мероприятии примут участие 1000 человек из 89 регионов России, сообщила пресс-служба форума.
На форум приедут активисты школьного образования и кураторы групп среднего профессионального образования, а также педагоги из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Они обсудят патриотическое и духовно-нравственное воспитание, историческое просвещение, роль учителя и его вклад в научный и технологический суверенитет страны, общение и сотрудничество с родительским сообществом, популяризацию рабочих профессий.
В первый день состоится открытие с участием первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко и министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Потом пройдут различные дискуссии, а в конце — ток-шоу с Андреем Малаховым «От всей души».
Второй день начнется с двух ток-шоу: Николая Баскова «Утренняя почта» с участием ярких педагогов и Владимира Соловьева «Соловьев лайф», где обсудят все самые актуальные темы дня. Также состоится танцевальный флешмоб учителей с Олегом Газмановым.
В третий, заключительный, день пройдет награждение участников профессиональных конкурсов, таких как «Учитель года России», «Первый учитель», «Мастер года» и других.
Форум состоится в формате офлайн и онлайн. Трансляция будет доступна на платформе «VK Видео» в сообществе форума. А следить за новостями мероприятия можно в официальном канале в МАХ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.