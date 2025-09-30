В Курске открылся финал конкурса «Мастер года — 2025»

«В 1970 году в колледжах обучалось четыре миллиона ребят — мы практически приблизились к этой цифре. А в этом году мы наблюдаем бум среднего профессионального образования. В колледжи подано на 900 тысяч больше заявлений, чем в 2024 году. Отмечу, что качество образования во многом зависит от мастеров производственного обучения и преподавателей. Лучшие специалисты приехали показать свои навыки в Курскую область. Также благодарю экспертов, которым предстоит оценивать конкурсантов. В этой работе примут участие свыше 200 человек», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.