В Курске открылся финал конкурса «Мастер года — 2025»

Торжественное открытие финала Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» состоялось в Курске 29 сентября. Состязаться за звание лучшего будут 89 участников — по одному от каждого региона, сообщили в Минпросвещения РФ.
«В 1970 году в колледжах обучалось четыре миллиона ребят — мы практически приблизились к этой цифре. А в этом году мы наблюдаем бум среднего профессионального образования. В колледжи подано на 900 тысяч больше заявлений, чем в 2024 году. Отмечу, что качество образования во многом зависит от мастеров производственного обучения и преподавателей. Лучшие специалисты приехали показать свои навыки в Курскую область. Также благодарю экспертов, которым предстоит оценивать конкурсантов. В этой работе примут участие свыше 200 человек», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В день открытия финала конкурса прошло пленарное заседание «Педагоги СПО: грани мастерства». В нем приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества, партнеров конкурса, а также победители и призеры разных лет.
Все финалисты «Мастера года» принимают участие в двух испытаниях: «Конкурс образовательных кейсов» и «Открытый урок». Имена 10 призеров объявят 30 сентября, а 1 октября для них состоится завершающее конкурсное мероприятие «Влюбить в профессию». В День среднего профессионального образования, 2 октября, состоятся торжественная церемония закрытия финала и объявление победителя конкурса «Мастер года — 2025».
Мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», который направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.