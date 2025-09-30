В ГД внесли проект, запрещающий требовать от стюардесс ношения каблуков

Авторы обращения уточняют, что каблуки затрудняют быструю эвакуацию, могут повредить аварийные выходы или трап для эвакуации, а также травмировать других пассажиров в случае аварийной ситуации. Также отмечается, что некоторые авиаперевозчики уже отказались от обязательного ношения стюардессами каблуков, подтвердив, что это не снижает стандарты сервиса и безопасности.