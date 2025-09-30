В ГД внесли проект, запрещающий требовать от стюардесс ношения каблуков

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Ярослав Самылин направили обращение вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением на нормативном уровне запретить российским авиакомпаниям вводить требования к обязательному ношению обуви на каблуке для стюардесс, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем необходимым на нормативном уровне запретить российским авиакомпаниям вводить требования к обязательному ношению обуви на высоком каблуке для бортпроводников», — сказано в документе.
Отмечается, что большинство авиакомпаний в России требуют, чтобы бортпроводницы носили туфли на каблуке в аэропорту, при встрече пассажиров в самолете и во время самого полета.
«Из-за особенностей профессии бортпроводницы проводят на ногах от 10 до 12 часов: кроме перелета, это досмотр, уборка и подготовка самолета. Продолжительное ношение обуви на высоком каблуке увеличивает нагрузку на вены и стопы, что повышает риск развития варикозной болезни и других негативных последствий», — поясняется в документе.
Также подчеркивается, что вместо туфель на каблуках сотрудникам следует разрешить носить удобную обувь на плоской или низкой подошве, соответствующую корпоративному стилю, поскольку комфортная обувь снижает усталость, сохраняет здоровье и не мешает выполнению служебных обязанностей.
Авторы обращения уточняют, что каблуки затрудняют быструю эвакуацию, могут повредить аварийные выходы или трап для эвакуации, а также травмировать других пассажиров в случае аварийной ситуации. Также отмечается, что некоторые авиаперевозчики уже отказались от обязательного ношения стюардессами каблуков, подтвердив, что это не снижает стандарты сервиса и безопасности.
«Просим… оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить министерству транспорта РФ совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта и министерством труда Российской Федерации провести консультации с авиакомпаниями для внесения изменений в их внутренние регламенты, установив запрет на обязательное ношение обуви на высоком каблуке для бортпроводников, а также закрепив право сотрудников выбирать удобную и безопасную обувь», — говорится в документе.