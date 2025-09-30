Омская область вышла в лидеры по миграционному приросту населения

По данным Омскстата, в январе-апреле 2025 года в регион прибыло 10,3 тыс. человек — на 6,8% больше, чем годом ранее. Одновременно число уехавших снизилось на 11,6%, что позволило зафиксировать миграционный прирост в +506 человек вместо убытия в −1,4 тыс. в 2024 году.
Особый вклад в динамику вносит международная миграция. С начала действия программ переселения в область приехало около 50,6 тыс. соотечественников, преимущественно из Казахстана. По итогам второго квартала 2025 года Омская область заняла третье место в стране по числу принятых переселенцев, уступив только Челябинской и Новосибирской областям. Большинство приезжающих — молодые специалисты до 30 лет, многие из них с семьями и детьми.