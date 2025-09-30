Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце может временно повлиять на телевещание в Челябинской области

Солнце может временно повлиять на телевещание в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 1 по 23 октября южноуральцы могут наблюдать кратковременные помехи при просмотре телеканалов из-за осенней солнечной интерференции.

Это природное явление возникает в процессе перемещения Солнца из Северного полушария в Южное, когда на несколько минут в день светило оказывается на одной линии со спутником связи и способно влиять на качество телевизионного сигнала.

«Мощное радиоизлучение в этот момент может создавать помехи, однако подавляющее большинство зрителей, использующих цифровое эфирное телевидение, не столкнутся с серьезными неудобствами», — говорят специалисты.

В эпоху аналогового телевидения это явление вызывало заметные сбои, но современные цифровые технологии позволяют свести его воздействие к минимуму. Но полностью исключить кратковременные помехи невозможно. Три недели октября с 10:13 до 14:04 по местному времени телезрители могут наблюдать «замерзание» или пропадание картинки, распад изображения на пиксели.

При возникновении сбоев рекомендуется кратковременно перезагрузить телевизор или цифровую приставку (выключить и включить через минуту).