Солнце может временно повлиять на телевещание в Челябинской области

С 1 по 23 октября южноуральцы могут наблюдать кратковременные помехи при просмотре телеканалов из-за осенней солнечной интерференции.
Это природное явление возникает в процессе перемещения Солнца из Северного полушария в Южное, когда на несколько минут в день светило оказывается на одной линии со спутником связи и способно влиять на качество телевизионного сигнала.
«Мощное радиоизлучение в этот момент может создавать помехи, однако подавляющее большинство зрителей, использующих цифровое эфирное телевидение, не столкнутся с серьезными неудобствами», — говорят специалисты.
В эпоху аналогового телевидения это явление вызывало заметные сбои, но современные цифровые технологии позволяют свести его воздействие к минимуму. Но полностью исключить кратковременные помехи невозможно. Три недели октября с 10:13 до 14:04 по местному времени телезрители могут наблюдать «замерзание» или пропадание картинки, распад изображения на пиксели.
При возникновении сбоев рекомендуется кратковременно перезагрузить телевизор или цифровую приставку (выключить и включить через минуту).