Под угрозой гриппа и краснухи. Чего опасаться в эпидсезон-2025?

Аналогичная трагедия чуть раньше произошла в Петербурге. Грипп типа А с крайне тяжёлым течением свёл в могилу 10-летнюю девочку — она умерла в Детской городской больнице имени К. А. Раухфуса. Родители вызвали «скорую помощь», когда ребёнок перестал дышать, спасти его не удалось. Медики отмечают, что грипп А часто приводит к осложнениям, таким как вирусная пневмония — она развивается уже на 3−5-й день болезни, сопровождаясь одышкой, кашлем и высокой температурой. При этом в отличие от гриппа В, который реже вызывает такие последствия, вирусы группы А распространяются через животных и птиц, включая свиной и птичий грипп.