Под угрозой гриппа и краснухи. Чего опасаться в эпидсезон-2025?

Пока уровень ниже эпидпорога, но эксперты Роспотребнадзора и врачи призывают не расслабляться — вакцинация, здоровый образ жизни и своевременное обращение за помощью помогут пережить холодный период без осложнений. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Не справилась с недугом.
В Ленобласти в конце сентября случилась трагедия: в городе Светогорске была обнаружена мёртвой 13-летняя девочка. По предварительным данным, школьница в начале сентября подхватила острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) и в течение двух недель лечилась амбулаторно дома. Её мама, воспитывавшая дочь одна, за дополнительной медпомощью не обращалась, и всё закончилось катастрофой.
Аналогичная трагедия чуть раньше произошла в Петербурге. Грипп типа А с крайне тяжёлым течением свёл в могилу 10-летнюю девочку — она умерла в Детской городской больнице имени К. А. Раухфуса. Родители вызвали «скорую помощь», когда ребёнок перестал дышать, спасти его не удалось. Медики отмечают, что грипп А часто приводит к осложнениям, таким как вирусная пневмония — она развивается уже на 3−5-й день болезни, сопровождаясь одышкой, кашлем и высокой температурой. При этом в отличие от гриппа В, который реже вызывает такие последствия, вирусы группы А распространяются через животных и птиц, включая свиной и птичий грипп.
Заболеваемость растёт.
С наступлением осени в нашей агломерации традиционно фиксируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора на середину сентября, в Петербурге заболеваемость выросла на 86,3% по сравнению с предыдущей неделей, а в Ленобласти — на 31%.
В основном циркулируют негриппозные вирусы: парагрипп, аденовирусы, риновирусы и SARS-CoV-2 (коронавирус). Уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога, но из-за ОРВИ, гриппа и COVID-19 учебный процесс уже приостановлен в 22 школьных классах и двух группах детских садов.
В целом по России всего лишь за одну неделю сентября зарегистрировано свыше 696 тысяч случаев ОРВИ, что на 63,8% больше, чем в начале месяца. Причём наибольший рост наблюдается среди школьников.
Кампания по вакцинации от гриппа, к сожалению, обороты набирает слабо: в Петербурге привито 10,43% населения (584 083 человека, включая более 203 тысяч детей). Лидерами стали Курортный (16,85%), Колпинский (12,61%) и Красногвардейский (12,40%) районы. А в Ленобласти к данному моменту вакцинировано 4,2% (83 115 человек), с наибольшим охватом в Кировском (8,78%) и Ломоносовском (8,42%) районах. Медики призывают не пренебрегать собственным здоровьем и всё-таки сделать прививку.
Во всём виноват COVID?
При этом врачи отмечают, что пандемия коронавируса могла привести к ослаблению иммунитета горожан, и это делает сезонные инфекции более опасными. «Говорить, что у всех в популяции “полетел” иммунитет, — это неправильно и опрометчиво. Любое ОРВИ протекает по-разному, в зависимости от возраста, условий и иммунного фона», — отмечает главврач частной скорой помощи «КОРИС» Лев Авербах, рекомендуя прививаться по календарю и вести здоровый образ жизни. То есть сбалансированно питаться, как можно чаще бывать на свежем воздухе, не избегать физических нагрузок, хорошо спать и закаляться.
«Прививки от гриппа не предотвращают заболевание, но снижают его интенсивность. Без прививки всё протекает гораздо тяжелее», — подчеркнул он.
С ним согласен главный внештатный специалист по медицинской профилактике, главврач городской поликлиники № 40 Дмитрий Ченцов.
«Единственным способом избежать тяжёлого течения остаётся вакцинация. Мы можем предположить, что коронавирусная инфекция не прошла бесследно, активировав иммуновоспалительные реакции», — предупреждает он об опасности возможных микст-инфекций, например, гриппа с ковидом.
Специалисты предсказывают, что в предстоящем эпидсезоне ожидается активность опасных штаммов гриппа: гонконгского (A/H3N2) и свиного (A/H1N1), а также нового варианта COVID-19 под названием Stratus.
И снова краснуха…
Особое внимание в этом сезоне уделяется краснухе — вспышка заражения инфекцией наблюдалась в России ранее. Как отмечают в Роспотребнадзоре, это случилось на фоне отказов россиян от прививок. Несмотря на то, что краснуху не фиксировали в нашей стране с 2017-го, за прошлый год было обнаружено 258 новых случаев. При этом 90,7% заболевших не были привиты.
С 1 октября в Петербурге и Ленобласти стартует подчищающая иммунизация против краснухи — прививать будут ранее не вакцинированных детей от 1 до 17 лет и женщин фертильного возраста. Кампания продлится до декабря.
2026 года, цель — создать устойчивый иммунитет, особенно для защиты будущих поколений от врождённых пороков, вызываемых инфекцией во время беременности.
Напомним, краснуха — острое инфекционное заболевание, передаётся воздушно-капельным путем и при этом для её распространения у здорового человека должен быть достаточно длительный и тесный контакт с носителем вируса. Иными словами, заразиться через третьих лиц или предметы краснухой нельзя.