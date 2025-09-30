По ряду улиц Казани 4 и 5 октября ограничат движение транспорта

В столице Татарстана 4 и 5 октября на время проведения Казанского национального полумарафона перекроют некоторые участки дорог и парковки. Соответствующее постановление опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация».
На время проведения мероприятия ограничения будут действовать на следующих участках:
с 16:00 4 октября до 11:30 5 октября — территория муниципальной парковки напротив автостоянки по ул. Кремлевская набережная;
с 06:00 до 10:00 5 октября — ул. Вишневского (по направлению от съезда с ул. Н. Ершова до моста «Миллениум»);
с 06:00 до 10:00 5 октября — ул. Вишневского (по направлению от ул. Вишневского до моста «Миллениум»);
с 06:00 до 10:00 5 октября мост «Миллениум» (полное ограничение движения);
с 06:00 до 10:00 5 октября — ул. Подлужная (по направлению от ул. Толстого до моста «Миллениум»;
с 06:00 до 10:00 5 октября — ул. Ф. Амирхана (от заезда в тоннель на мост «Миллениум» до моста «Миллениум», полное ограничение движения);
с 06:00 до 10:00 5 октября — автомобильная дорога под мостом «Миллениум» (от ул. С. Хакима у Аквапарка «Ривьера» до дороге между домами с адресами: ул. А. Козина, 2 и ул. Ф. Амирхана, 1г);
с 06:00 до 10:00 5 октября — ул. Ф. Амирхана (по направлению от ул. А. Козина, 2 до ул. С. Хакима;
с 06:00 до 10:30 5 октября — ул. С. Хакима (от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская, ограничение в обоих направлениях движения с возможностью сквозного проезда со стороны улиц А. Козина и Нигматуллина);
с 06:00 до 10:30 5 октября — кольцо по ул. Чистопольская (от съезда на ул. С. Хакима до съезда на ул. Чистопольская, ограничение двух правых полос движения);
с 06:00 до 10:30 5 октября — ул. Чистопольская (по направлению от кольца по ул. Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение трех правых полос движения);
с 06:00 до 10:30 5 октября — вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);
с 06:00 до 11:00 5 октября — ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана, ограничение движения в обоих направлениях);
с 06:30 до 11:30 5 октября — ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, ограничение в обоих направлениях движения);
с 06:30 до 11:30 05.10.2025 по Кремлевской дамбе (от ул. С. Хакима до ул. Ташаяк, ограничение движения в обоих направлениях);
с 06:30 до 11:30 5 октября — ул. Пролетарская (ограничение движения в обоих направлениях);
с 06:30 до 11:30 5 октября — подъем с ул. Батурина на Кремлевскую дамбу;
с 06:30 до 11:30 5 октября — съезд с Кремлевской дамбы к ул. Кремлевская набережная;
с 06:30 до 11:30 5 октября — от ул. Ташаяк до площади Тысячелетия (ограничение движения в обоих направлениях);
с 06:30 до 11:30 5 октября — съезд по направлению от площади Тысячелетия до ул. Батурина;
с 06:30 до 11:30 5 октября — ул. Батурина (от ул. К. Маркса до ул. Кремлевская набережная, полное ограничение движения);
с 06:30 до 11:30 5 октября — ул. Кремлевская набережная (от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева, ограничение движения в обоих направлениях).