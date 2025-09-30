Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 1 октября 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 1 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 1 октября 2025 года коснется Свердловского, Ленинского, Октябрьского, Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», ограничения связаны с проведением плановых работ на электрических сетях. Они необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.

Отключение света в Иркутске 1 октября 2025.

Лампочки перестанут гореть во многих домах, в том числе расположенных по улице Камская, Байскальская, Трилиссера, Красных Мадьяр, Кротова, Яковлева, Декабристов, Сергеева, Помяловского и других. Некоторым счастливчикам придется подождать всего пару часов ночью, а кого-то ждет целый день без света. Поэтому лучше заранее зарядить телефоны и нагреть чайники.

Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 1 октября 2025, можно узнать здесь.