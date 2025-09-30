Ричмонд
В Седельниковском районе Омской области построят два новых моста

Один из них будет пешеходным.

Источник: Om1 Омск

В Седельниковском районе Омской области планируют строительство двух мостов. Первым станет пешеходный мост через реку Китюпку в селе Седельниково. В рамках проекта также проведут реконструкцию улицы Кооперативной. Компания «Автодорпроект» подготовит проект и получит за это 5,9 миллиона рублей.

Второй мост появится в селе Кейзес, рядом с местом впадения реки Кейзес в реку Уй. Положительное заключение на строительство выдала «Государственная экспертиза Омской области». На подготовку проекта выделили 5,8 миллиона рублей.