Всеобщая забастовка в Греции: МИД советует молдавским туристам проверять расписание транспорта

Министерство иностранных дел опубликовало предупреждение для поездок в Грецию, где в среду, 1 октября, запланирована 24-часовая всеобщая забастовка на национальном уровне. Она может вызвать серьезные перебои в работе общественного транспорта, включая автотранспортные, железнодорожные, морские и авиасети — пишет rupor.md.
Путешественникам рекомендуется заранее проверять расписание транспортных средств на сайтах компаний и аэропортов, а также поддерживать связь с туристическими агентствами или авиакомпаниями, чтобы узнать о возможных изменениях в графике.
Граждане Молдовы, столкнувшиеся с трудностями, могут обратиться за консульской помощью в gосольство Республики Молдова в Афинах и Почётное консульство в Салониках или воспользоваться разделом «Предупреждения для поездок» на сайте министерства иностранных дел.
Рекомендуется постоянно следить за официальными источниками информации и принимать необходимые меры для предотвращения проблем с транспортом и доступом к общественным услугам на время забастовки.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).
Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).