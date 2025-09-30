«Когда придушили добычу, стали плыть к моему берегу, я никогда так быстро не бежал». Во время ночной рыбалки белорус встретился с волчьей стаей, вышедшей на охоту

Белорус встретился с волчьей стаей во время ночной рыбалки. Подробности сообщает издание fishingby.com.
Житель Могилева Сергей был на ночной рыбалке на реке Друть, которая расположена неподалеку от деревни Чечевичи в Могилевской области.
— В районе девяти вечера слышу сзади шум, сначала подумал, что еще кто-то приехал на рыбалку. Потом треск кустов… и все это несется на меня. Я аж пригнулся в кресле, — рассказывает мужчина.
Могилевчанин добавляет, что примерно в метрах 25−30 правее от него какой-то зверь прыгнул в воду, следом — еще три. Он включил фонарик и увидел, что это волки.
— Было такое ощущение, что топят козу или лосенка по центру реки, — добавляет Сергей.
Он решил достать фидер, чтобы хищники его не запутали.
— Я светил фонарем, кричал, бил палкой по воде, но они на меня не обращали внимания. Позже, когда придушили добычу, стали плыть к моему берегу… Я никогда так быстро не бежал к машине, — признается могилевчанин.
По его словам, той ночью он больше не рыбачил, боясь до утра выйти их машины. На следующее сутки мужчина все же порыбачил, однако подпрыгивал от каждого шороха.
