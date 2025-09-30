Ричмонд
100-летнее чудо техники выкопал экскаватор на заводе Прикамья

На Чусовском заводе ОМК обнаружили уникальные артефакты — части трактора почти вековой давности. Как рассказали в группе предприятия ВКонтакте, неожиданную находку сделал экскаваторщик Олег Сидоров.

Источник: vk.com/Чусовской завод ОМК

Он занимался прокладкой водопровода. Во время работ ковш наткнулся на старинные обода трактора. «Металл без резины, только железо и история», — рассказали на заводе.

Артефакты обработали пескоструем. Теперь видно, какие колеса были у техники, которая использовалась около ста лет назад.

Одну находку отправили в корпоративный музей предприятия, а другое — в местный краеведческий.

Чусовской металлургический завод был основан в 1879 году Франко-Русским уральским акционерным обществом на берегу реки Чусовая.

В 1930 году завод начал производить сталь для тракторных рессор и стал градообразующим предприятием. В 1935 году была организована пробная выплавка чугуна, а в 1936 году был получен первый в истории отечественной металлургии феррованадий.

Во время Великой Отечественной войны завод производил броню для танков, фугасные огнеметы, детали для «Катюши» и противотанковых пушек, а также построил и отправил на фронт бронепоезд «Щорс».

В послевоенные годы завод наладил производство авторессор, и вскоре чусовская рессора стала самой дешевой и качественной в СССР.

С 2013 года ЧМЗ является частью «Объединенной металлургической компании» (ОМК). В 2021 году завод выпустил свою стомиллионную рессору.