Жители Пермского края за неделю заплатили свыше 500 млн рублей налогов

С 18 сентября в регионе стартовала массовая рассылка уведомлений о необходимости уплаты налогов.

Источник: Комсомольская правда

За последнюю неделю жители Пермского края перечислили в бюджет более 500 миллионов рублей налогов. Об этом сообщило региональное управление Федеральной налоговой службы.

С 18 сентября в регионе стартовала массовая рассылка уведомлений о необходимости уплаты налогов — в основном в электронном виде. Этот процесс проводится поэтапно и завершится в октябре.

В уведомлениях содержится информация о начисленных налогах за 2024 год. Речь идет о налогах на имущество, землю, транспорт, а также о НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. В последнюю категорию попадают, в частности, налоги с процентов по банковским вкладам, выигрыши в азартных играх и доходы свыше 5 млн рублей, облагаемые по повышенной ставке.

Оплатить все начисления необходимо до 1 декабря текущего года.