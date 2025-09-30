Жители Пермского края за неделю заплатили свыше 500 млн рублей налогов

В уведомлениях содержится информация о начисленных налогах за 2024 год. Речь идет о налогах на имущество, землю, транспорт, а также о НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами. В последнюю категорию попадают, в частности, налоги с процентов по банковским вкладам, выигрыши в азартных играх и доходы свыше 5 млн рублей, облагаемые по повышенной ставке.