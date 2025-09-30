Ричмонд
Последние новости к вечеру 30 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 30 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 30 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 сентября 2025 года.

СВР: Киев готовит новую резонансную провокацию

Источник: Reuters

В Службе внешней разведки заявили, что главной целью Киева является демонстрация мировому сообществу якобы нарастающей эскалации со стороны Москвы. Киевский режим, по данным разведки, рассчитывает подтолкнуть европейские страны к военной реакции против России.

В Кремле назвали плохой идеей создание «стены дронов» в ЕС

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, «как показывает история», создание стен — это плохо. «Стена дронов» — это инициатива стран ЕС по созданию единой системы защиты от БПЛА на восточной границе.

В Польше задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Источник: Reuters

В польском городе Прушкув задержан гражданин Украины Владимир Ж., которого немецкие следователи подозревают в подрыве трубопроводов. Его планируют экстрадировать в Германию.

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Северск Малый, бойцы «Западной» группировки вытеснили противника из города Кировска в ДНР.

В ЦБ одобрили новый дизайн банкноты в 1000 рублей

Источник: РИА "Новости"

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, работу над банкнотой ведут по заранее утвержденным планам. Точная дата ввода в оборот пока не обозначена, но известно, что это случится в ближайшие годы.