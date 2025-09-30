Последние новости к вечеру 30 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 сентября 2025 года.
СВР: Киев готовит новую резонансную провокацию
В Службе внешней разведки заявили, что главной целью Киева является демонстрация мировому сообществу якобы нарастающей эскалации со стороны Москвы. Киевский режим, по данным разведки, рассчитывает подтолкнуть европейские страны к военной реакции против России.
В Кремле назвали плохой идеей создание «стены дронов» в ЕС
В Польше задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
В польском городе Прушкув задержан гражданин Украины Владимир Ж., которого немецкие следователи подозревают в подрыве трубопроводов. Его планируют экстрадировать в Германию.
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Северск Малый, бойцы «Западной» группировки вытеснили противника из города Кировска в ДНР.
В ЦБ одобрили новый дизайн банкноты в 1000 рублей
По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, работу над банкнотой ведут по заранее утвержденным планам. Точная дата ввода в оборот пока не обозначена, но известно, что это случится в ближайшие годы.