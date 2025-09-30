В вузе Петербурга разработали технологию создания промышленного пылесоса

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработала технологию создания промышленного пневматического пылесоса, применяемого в металлургической отрасли. Проект стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап», проводимого при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в вузе.
Агрегат будет использоваться для уборки станков от металлической стружки и других производственных загрязнений. У стартапа уже готов прототип, команда сосредоточена на подготовке мелкосерийного производства и получении патента на полезную модель — новое техническое решение для промышленного применения.
Преимуществами пылесоса являются меньшие габариты и вес, а также большая мощность потока воздуха, за счет чего уборка проходит в два раза быстрее. Кроме того, он требует минимального обслуживания и является безопасным, обладая защитой от взрывов.
«На территории обрабатывающих производств зачастую уборка стружки осуществляется механическим способом путем сметания мусора в совок, в зависимости от размера станка это занимает от 15 до 30 минут. Применение пневмопылесоса, использующего сжатый воздух самого станка, уменьшает время уборки до 5−10 минут, сокращая простой оборудования при уборке до 50%», — рассказала автор стартапа студентка СПбГУПТД Софья Князева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.