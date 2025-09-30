Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиночек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил перечислять в государственный бюджет денежные средства одиноких умерших граждан, хранящиеся на банковских и брокерских счетах, соответствующее обращение он направил председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.
«Большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом… Речь может идти, ни много ни мало, о нескольких сотнях миллиардов рублей, которыми банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств. Ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших, а государство так и не разработало законодательный механизм выявления выморочных денежных средств на банковских и брокерских счетах», — отмечает депутат в пояснительной записке к обращению.
Рябоконь отмечает, что закон, определяющий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность РФ, до сих пор не принят.
Депутат считает, что необходимо разработать алгоритм взаимодействия между кредитными и брокерскими организациями с Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой по вопросу перечисления в казну выморочных денежных средств, хранящихся на счетах кредитных организаций и брокерских счетах.