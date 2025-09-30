Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиночек

«Большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом… Речь может идти, ни много ни мало, о нескольких сотнях миллиардов рублей, которыми банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств. Ни банки, ни брокеры не обязаны, да и не хотят выявлять счета умерших, а государство так и не разработало законодательный механизм выявления выморочных денежных средств на банковских и брокерских счетах», — отмечает депутат в пояснительной записке к обращению.