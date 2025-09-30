Жителям башкирского района выставили счет за воду, которой не было

В Аургазинском районе Башкирии местным жителям выставили квитанции за водоснабжение, которого не было. Прокуратура потребовал сделать перерасчет.
Как рассказали в ведомстве, в июне-августе из-за присоединения построенного водопровода в районе происходили неоднократные аварии. Их устранение занимало больше времени, чем положено, и жители сразу нескольких населенных пунктов на долгое время оставались без воды, однако счета за нее все равно получили. На ситуацию обратила внимание прокуратура. Она внесла представление в адрес руководителя ресурсоснабжающей компании — «Аургазы-Водоканал».
— По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования абонентам произведен перерасчет платы за коммунальную услугу в сумме почти 740 тыс. рублей, — передали в надзорном ведомстве.
