В Хабаровске провели два футбольных фестиваля для детей

Футбольные фестивали «Урок футбола» и «Звездочки футбола» прошли 26 и 27 сентября в Хабаровске на стадионе краевого центра образования. События отвечали целям государственной программы «Спорт России», сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Мероприятия организовали при поддержке Российского футбольного союза. В краевую столицу приехали экс-игроки сборной России Алексей Игонин, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Тарас Бурлак и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров.
Представители союза сыграли с юными жителями Хабаровска и других городов в футбол, провели мастер-классы, пообщались во время фото- и автограф-сессии. Всего участниками фестивалей стали около 250 воспитанников дошкольных образовательных организаций и 300 школьников.
«Совместно со спортивной федерацией по футболу “Российский футбольный союз” ведется постоянная работа по подготовке кадров для преподавания футбола в школах, обеспечена возможность постоянного повышения квалификации для учителей физической культуры. Также в рамках проекта все школы-участницы получили от Российского футбольного союза спортивный инвентарь», — рассказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.