Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Минсктранс» сказал, в каком транспорте можно оплатить проезд банковской картой

«Минсктранс» заявил про оплату проезда банковской картой в транспорте Минска.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал, в каком транспорте можно оплатить проезд банковской картой. Подробности обнародовали в пресс-службе «Минстранса».

В организации заметили, что в троллейбусе № 1, который следует по маршруту «Зеленый Луг-6 — станция метро “Московская” начали тестировать программное обеспечение, которое дает возможность оплатить проезд банковской картой.

В пресс-службе уточнили, что к оплате принимаются все карты «Беларусбанка». Кроме того, принимаются карты платежной системы Белкарт всех банков-резидентов Беларуси. Также минчане могут оплатить проезд при помощи приложения «Белкарт Pay».

Тем временем белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте.

Кстати, во время ночной рыбалки белорус встретился с волчьей стаей, вышедшей на охоту: «Когда придушили добычу, стали плыть к моему берегу, я никогда так быстро не бежал».