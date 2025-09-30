«Минсктранс» сказал, в каком транспорте можно оплатить проезд банковской картой. Подробности обнародовали в пресс-службе «Минстранса».
В организации заметили, что в троллейбусе № 1, который следует по маршруту «Зеленый Луг-6 — станция метро “Московская” начали тестировать программное обеспечение, которое дает возможность оплатить проезд банковской картой.
В пресс-службе уточнили, что к оплате принимаются все карты «Беларусбанка». Кроме того, принимаются карты платежной системы Белкарт всех банков-резидентов Беларуси. Также минчане могут оплатить проезд при помощи приложения «Белкарт Pay».
