Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Книга журналиста ВГТРК Аркадия Мамонтова «Следы Империи: Как из Малороссии сделали Украину» будет представлена во вторник в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГБ.
«В этот день, когда Россия отмечает годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, состоится встреча с журналистом и документалистом Аркадием Мамонтовым. Его новая книга — масштабное исследование о том, как формировался проект “Украина” как инструмент внешнего влияния, направленный на ослабление России и разделение единого народа», — говорится в сообщении.
Презентация, рассказали организаторы, пройдет в 19.00 в Доме Пашкова. В ней примут участие публицист Сергей Перевезенцев и политолог Алексей Кочетков, с приветственным словом выступит генеральный директор РГБ Вадим Дуда.