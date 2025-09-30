«В этот день, когда Россия отмечает годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, состоится встреча с журналистом и документалистом Аркадием Мамонтовым. Его новая книга — масштабное исследование о том, как формировался проект “Украина” как инструмент внешнего влияния, направленный на ослабление России и разделение единого народа», — говорится в сообщении.