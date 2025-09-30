В Улан-Удэ парень обманул знакомую и оформил на нее микрозайм в 100 тысяч рублей

В Улан-Удэ парень обманул женщину и оформил на нее микробам в 100 тысяч рублей. В январе жизнь женщины осложнилась: на телефон посыпались кредитные предложения, а коллекторы начали требовать вернуть несуществующий долг. Обращение в банк открыло шокирующую деталь — на её счёт перевели 100 тысяч рублей от кредитной организации. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД Бурятии. Полицейские установили, что кредит на женщину оформил её знакомый.
— У него были задолженности и его банковские счета были заблокированы, он попросил девушку воспользоваться её банковской картой. Доверившись, пострадавшая передала ему карту. Затем знакомый, используя её паспорт, оформил кредит, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, деньги, которые получил 25-летний молодой человек, он внес на игровой счёт в букмекерских конторах. В отношении него завели уголовное дело о мошенничестве.