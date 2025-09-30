В Улан-Удэ парень обманул знакомую и оформил на нее микрозайм в 100 тысяч рублей

В Улан-Удэ парень обманул женщину и оформил на нее микробам в 100 тысяч рублей. В январе жизнь женщины осложнилась: на телефон посыпались кредитные предложения, а коллекторы начали требовать вернуть несуществующий долг. Обращение в банк открыло шокирующую деталь — на её счёт перевели 100 тысяч рублей от кредитной организации. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД Бурятии. Полицейские установили, что кредит на женщину оформил её знакомый.