В Москве участникам СВО расскажут, как открыть бизнес

Кроме этого, на обучении проведут нетворкинг-сессию в неформальной обстановке, где можно будет обсудить свои бизнес-идеи, найти единомышленников, а персональные помощники из «Малого бизнеса Москвы» помогут разработать индивидуальный план открытия и развития своего дела с учетом мер поддержки от города. Интенсив пройдет с 10:00 до 16:00 по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2 на площадке «Единого центра поддержки». Участие в мероприятии бесплатное и доступно по предварительной регистрации на портале «Малого бизнеса Москвы».