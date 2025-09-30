В Москве участникам СВО расскажут, как открыть бизнес

Интенсив по открытию своего дела для участников специальной военной операции «Первый шаг к СВОему бизнесу» пройдет в Москве 3 октября, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Поддержка предпринимателей осуществляется в том числе по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
В первой части мероприятия участники изучат особенности деловой среды, узнают, какие качества и навыки необходимо развивать предпринимателю и как избежать ошибок на старте. Им также расскажут о перспективных нишах для открытия дела с минимальными вложениями. Вторая часть интенсива будет посвящена использованию искусственного интеллекта для малого бизнеса — способам применения и доступным решениям на основе нейросетей для оптимизации затрат на старте.
Кроме этого, на обучении проведут нетворкинг-сессию в неформальной обстановке, где можно будет обсудить свои бизнес-идеи, найти единомышленников, а персональные помощники из «Малого бизнеса Москвы» помогут разработать индивидуальный план открытия и развития своего дела с учетом мер поддержки от города. Интенсив пройдет с 10:00 до 16:00 по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2 на площадке «Единого центра поддержки». Участие в мероприятии бесплатное и доступно по предварительной регистрации на портале «Малого бизнеса Москвы».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.