Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт школы в поселке Алтынай Свердловской области завершат в декабре

Также специалисты возводят на территории современный стадион.

Капитальный ремонт школы в поселке Алтынай Свердловской области закончится в декабре 2025 года, сообщили в управлении муниципального заказчика. Работы проводятся по национальному проекту «Молодежь и дети».

Капитальный ремонт стартовал в начале 2025 года. С этого времени около 500 школьников учатся в соседнем селе Рудянском. Для них организован ежедневный трансфер туда и обратно. Возвращение ребят в родную школу запланировано в начале следующего года после завершения работ.

Ремонт ведется в соответствии с графиком. На данном этапе рабочие монтируют системы электроснабжения и отопления, а также восстанавливают и утепляют монтажные швы между частями стен. В процессе капитального ремонта школы также ведется строительство современного стадиона. По итогу ребята получат спортивное сооружение с футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками и полосой препятствий.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.