Капремонт школы в поселке Алтынай Свердловской области завершат в декабре

Капитальный ремонт школы в поселке Алтынай Свердловской области закончится в декабре 2025 года, сообщили в управлении муниципального заказчика. Работы проводятся по национальному проекту «Молодежь и дети».
Капитальный ремонт стартовал в начале 2025 года. С этого времени около 500 школьников учатся в соседнем селе Рудянском. Для них организован ежедневный трансфер туда и обратно. Возвращение ребят в родную школу запланировано в начале следующего года после завершения работ.
Ремонт ведется в соответствии с графиком. На данном этапе рабочие монтируют системы электроснабжения и отопления, а также восстанавливают и утепляют монтажные швы между частями стен. В процессе капитального ремонта школы также ведется строительство современного стадиона. По итогу ребята получат спортивное сооружение с футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками и полосой препятствий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.