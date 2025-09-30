Капремонт школы в поселке Алтынай Свердловской области завершат в декабре

Капитальный ремонт стартовал в начале 2025 года. С этого времени около 500 школьников учатся в соседнем селе Рудянском. Для них организован ежедневный трансфер туда и обратно. Возвращение ребят в родную школу запланировано в начале следующего года после завершения работ.