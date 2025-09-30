Власти Калининграда рассказали, как они решились на приобретение новогодней ёлки

Купить новую новогоднюю ель глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала жителям ещё в конце 2021 года. В октябре 2024 года глава администрации заявила, что вопрос с приобретением новой главной ёлки для Калининграда будет решаться лишь после Нового года. В декабре 2024 года она сказала, что городские власти купят новогоднюю ёлку в 2025 году только в том случае, если закончится Специальная военная операция. «На следующий год в бюджете у нас заложены деньги. Приобретение нового новогоднего украшения будет только в том случае, — как вот мы говорили, и я советовалась в правительстве — если будет наша безусловная победа. Если нет, то мы придерживаемся такой консервативной политики, что мы сможем обойтись, и тогда лучше денежные средства опять отправим [на СВО]», — говорила Елена Дятлова.