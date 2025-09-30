Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцобъекты и котельные в Ростове подготовили к зиме

Ростов готовится к наступающим холодам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону соцобъекты и котельные готовы к зиме, работы в жилом фонде также подходят к концу. Об этом на планерном совещании в городской администрации рассказал директор департамента ЖКХ и энергетики Ашот Мноян.

Чиновник сообщил, что большинство теплосетей уже готовы к отопительному сезону, но на некоторых участках работы еще идут — тепловики устраняют выявленные дефекты.

Перед ресурсными организациями поставлена четкая задача — максимально ускорить темпы ремонтов. Кроме того, требуется постоянно информировать жителей города о ходе работ и сроках их завершения.

Всего к зиме должны быть готовы 600 социально значимых объектов, более 250 котельных и сотни километров теплосетей, 4 835 многоквартирных домов.

Напомним, отопительный сезон обычно начинают, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти дней подряд. Первыми тепло подключают детские сады, школы и больницы. После этого отопление запускают в жилых домах.

Подпишись на нас в Telegram.