Соцобъекты и котельные в Ростове подготовили к зиме

В Ростове-на-Дону соцобъекты и котельные готовы к зиме, работы в жилом фонде также подходят к концу. Об этом на планерном совещании в городской администрации рассказал директор департамента ЖКХ и энергетики Ашот Мноян.
Чиновник сообщил, что большинство теплосетей уже готовы к отопительному сезону, но на некоторых участках работы еще идут — тепловики устраняют выявленные дефекты.
Перед ресурсными организациями поставлена четкая задача — максимально ускорить темпы ремонтов. Кроме того, требуется постоянно информировать жителей города о ходе работ и сроках их завершения.
Всего к зиме должны быть готовы 600 социально значимых объектов, более 250 котельных и сотни километров теплосетей, 4 835 многоквартирных домов.
Напомним, отопительный сезон обычно начинают, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти дней подряд. Первыми тепло подключают детские сады, школы и больницы. После этого отопление запускают в жилых домах.
