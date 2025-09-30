В Веденском районе Чечни открылась первая модельная библиотека

Библиотека была полностью обновлена и теперь оборудована всем необходимым для чтения. Книжный фонд пополнился более чем на 2 тыс. новых изданий. В учреждении открылся современный компьютерный зал, где желающие смогут пользоваться новейшими технологиями для учебы и работы. Для проведения конференций, встреч и других культурных мероприятий подготовили специальное помещение.