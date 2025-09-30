В Веденском районе Чечни открылась первая модельная библиотека

Первую в Веденском районе Чечни модельную библиотеку открыли в селе Махкеты по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве культуры республики.
Библиотека была полностью обновлена и теперь оборудована всем необходимым для чтения. Книжный фонд пополнился более чем на 2 тыс. новых изданий. В учреждении открылся современный компьютерный зал, где желающие смогут пользоваться новейшими технологиями для учебы и работы. Для проведения конференций, встреч и других культурных мероприятий подготовили специальное помещение.
«Особое внимание было уделено созданию уютной детской зоны, где маленькие читатели смогут не только читать книги, но и участвовать в различных развивающих мероприятиях», — поделилась библиотекарь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.