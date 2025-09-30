В Энгельсе Саратовской области провели «Медиа Школу»

«Медиа Школа в “Орленке” — это важный шаг в развитии молодежных инициатив и цифровой грамотности. Мы стремимся создать условия, где молодые люди смогут не только получить современные знания, но и реализовать свой творческий потенциал, что является залогом успешного будущего нашего региона», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области Олег Антонов.