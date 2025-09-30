В Энгельсе Саратовской области провели «Медиа Школу»

«Медиа Школа» состоялась в молодежном пространстве «Орленок» города Энгельса Саратовской области по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в комитете молодежной политики региона.
На занятиях участники освоили современные навыки цифровой безопасности, научились создавать эффективные SMM-стратегии, привлекать аудиторию с помощью таргетированной рекламы и уверенно выступать перед публикой. Также провели медиа-квиз, где ребята продемонстрировали свои знания и творческие способности, закрепив полученный материал на практике.
«Медиа Школа в “Орленке” — это важный шаг в развитии молодежных инициатив и цифровой грамотности. Мы стремимся создать условия, где молодые люди смогут не только получить современные знания, но и реализовать свой творческий потенциал, что является залогом успешного будущего нашего региона», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области Олег Антонов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.