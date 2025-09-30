В поселке Первомайском Алтайского края открыли новый фельдшерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в поселке Первомайском Мамонтовского района Алтайского края по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
ФАП будет обслуживать почти 400 жителей поселка. Ранее пациентов принимали в приспособленном здании 1981 года постройки.
«Мы переехали из старого помещения в светлое, просторное и полностью оснащенное здание. Здесь есть все необходимое для приема пациентов, проведения процедур и оказания неотложной помощи», — уточняет фельдшер Юлия Горбатовская.
Уточним, до конца года будут сданы еще 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории и 2 поликлиники. Также активно ведется строительство новых поликлиник в Зональном, Смоленском районах и в Камне-на-Оби.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.