На Южном Урале пройдут соревнования для детей, победивших онкозаболевания

Событие состоится 4 октября на территории загородного комплекса «Лесная застава». Дети и их родители смогут поучаствовать в спортивных состязаниях по бегу, стрельбе, дартсу, армрестлингу и другим видам спорта. Также их ждут мастер-классы и интерактивные площадки. Кроме того, на празднике каждый гость сможет познакомиться с 35-летней историей благотворительного движения, его проектами и людьми, внесшими вклад в организацию.