На Южном Урале пройдут соревнования для детей, победивших онкозаболевания

Дети и их родители смогут поучаствовать в спортивных состязаниях по бегу, стрельбе, дартсу и армрестлингу.

Благотворительное движение «Искорка Фонд» организует в Челябинской области спортивное мероприятие для более чем 150 семей с детьми, которые вылечились от онкозаболеваний, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Поддержка семей осуществляется в том числе по национальному проекту «Семья».

Событие состоится 4 октября на территории загородного комплекса «Лесная застава». Дети и их родители смогут поучаствовать в спортивных состязаниях по бегу, стрельбе, дартсу, армрестлингу и другим видам спорта. Также их ждут мастер-классы и интерактивные площадки. Кроме того, на празднике каждый гость сможет познакомиться с 35-летней историей благотворительного движения, его проектами и людьми, внесшими вклад в организацию.

«В этом году у нас заявлено самое большое количество участников за всю историю проекта — 154 семьи, более 524 участников со всей Челябинской области. Будет разыграно 58 комплектов медалей», — поделилась директор движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко. В 2025 году мероприятие будет посвящено Южному Уралу и пройдет в концепции «Уральские самоцветы».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.