Белорусский пульмонолог назвал нехарактерные симптомы пневмонии у пожилых

По словам заведующего пульмонологическим отделением третьей Городской клинической больницы имени Клумова Сергея Федорова, у людей старше 60 лет при пневмонии могут быть классические респираторные симптомы (кашель, одышка, боль в груди), но и симптомы интоксикации, в том числе озноб, высокая температура, слабость, сонливость, апатией, спутанность сознания, отсутствие аппетита.