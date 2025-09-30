Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский пульмонолог назвал нехарактерные симптомы пневмонии у пожилых

Пульмонолог перечислил необычные симптомы пневмонии у пожилых пациентов.

Источник: Комсомольская правда

У пожилых пациентов при пневмонии встречаются нехарактерные симптомы, пишет «Медицинский вестник».

По словам заведующего пульмонологическим отделением третьей Городской клинической больницы имени Клумова Сергея Федорова, у людей старше 60 лет при пневмонии могут быть классические респираторные симптомы (кашель, одышка, боль в груди), но и симптомы интоксикации, в том числе озноб, высокая температура, слабость, сонливость, апатией, спутанность сознания, отсутствие аппетита.

— Симптомы и течение пневмонии у пожилых пациентов имеют ряд отличительных особенностей, — подчеркнул доктор.

В частности, только у трети пожилых пациентов пневмония имеет «классическое начало» — лихорадка, кашель, одышка. Причем у 25 — 30% пациентов при пневмониях вовсе не бывает ни лихорадки, ни лейкоцитоза.

А с учетом того, что у пожилых людей зачастую нормальная температура тела ниже привычного показателя, то ее подъем до отметки 36,9 уже можно считать повышенной температурой.

Осложнений при пневмониях у пожилых людей довольно много, поэтому важно вовремя ее диагностировать.

Тем временем Минздрав изменил условия продажи лекарств и медпрепаратов в Беларуси.

А еще ученые заявили о самой мощной магнитной буре на Земле за три месяца — что ждать белорусам.