3,5 тыс. событий и миллион посетителей: чем запомнился проект «Лето в Татарстане»

«Собрали 3,5 тыс. событий в разных уголках республики на единой онлайн-платформе».
Проект «Лето в Татарстане», который предложил Раис РТ Рустам Минниханов, проходил с 1 июня по сентябрь. Его цель — развивать внутренний туризм и оживлять общественные пространства. События проекта прошли во всех 45 муниципалитетах республики.
Специально была создана цифровая платформа «Лето в Татарстане». На ней была собрана афиша различных событий — от крупных фестивалей до локальных мастер-классов. Причем можно было выбрать мероприятие по интересам и месту его проведения.
«Лето в Татарстане» прошло масштабно. Мы собрали 3,5 тыс. событий в разных уголках республики на единой онлайн-платформе. В работу проекта включились все 45 муниципалитетов, министерства и ведомства, которые также проводили свои события на открытом воздухе под хештегом «Айда гулять», — рассказал журналистам куратор событийных программ Института развития городов РT Данил Данилов.
Более 1 млн пользователей посетило эту платформу, из них 42% — татарстанцы и 58% — жители других регионов России, подчеркнул он.
«Получали запросы на партнерство, которые могут дальше продвигать проект».
Проект достаточно успешный, поскольку каждое мероприятие — от маленького дворового праздника до крупного фестиваля — получило на платформе более 10 тыс. «лайков», заявил Данилов.
«Есть активисты, которые приходили на каждое событие в своем муниципалитете. Они даже составили некую дорожную карту и смотрели по нашему сайту предстоящие события — например, в категории “Спорт”. По этому проекту получилось всё. Мы получали отклики, запросы на партнерство, которые могут дальше продвигать проект», — заметил куратор событийных программ.
Самыми успешными мероприятиями проекта он назвал праздник Ивана Купалы, музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом VK Fest, пляжный маркет, этно-модерн-фестиваль в Альметьевске «Каракуз» и открытие дворовой территории в Набережных Челнах.
«На этих событиях была представлена наша бренд-зона. Там мы рассказывали о достижениях Татарстана, раздавали открытки, которые можно было отправить в любую точку России, а также продукцию местных производителей, чтобы жители могли с ней познакомиться», — отметил Данилов.
«Поступило 585 заявок на участие в конкурсе».
Ключевое направление проекта «Лето в Татарстане» — фестиваль «Күрше», стартовавший в конце весны. Он стал продолжением республиканской программы благоустройства «Наш двор» и был направлен на сплочение жителей.
«Проект призывает людей выйти гулять, проводить праздники вместе со своими соседями, чтобы поближе познакомиться», — подчеркнул Данилов.
За пять лет действия программы «Наш двор» в республике благоустроено более 5,1 тыс. дворов многоквартирных домов. Как сообщили в Институте развития городов РТ, фестиваль «Күрше» расширил рамки программы. То есть события могли проходить не только во дворах, обновленных по программе или включенных в планы благоустройства, а в любом дворе многоквартирного дома Татарстана.
Народный конкурс дворовых событий «Күрше» проходил в республике впервые, но благодаря ему в Татарстане прошло 291 событие, собравшее более 80 тыс. человек.
По словам Данилова, событийную программу дворов составили 65 проектов от жителей, управляющих организаций, НКО, малого бизнеса, территориальных общественных самоуправлений. Победители получили финансирование до 500 тыс. рублей на проведение минимум трех событий.
«Общий призовой фонд — 20 млн рублей. Всего 65 победителей, большинство из них — жители, некоммерческие организации. Поступило 585 заявок на участие в конкурсе. 65% заявок было от простых жителей», — сообщил куратор событийных программ.
«Жители хотят и умеют оживлять свои дворы, превращая их в центры общения».
Некоторые победители фестиваля «Күрше» организовали по 15−20 дворовых праздников. Есть рекордсмен в Лаишевском районе, который провел 25 мероприятий, рассказал Данилов.
«Были интересные кейсы победителей фестиваля. Например, по поддержке участников СВО, когда жители собрались и плели маскировочные сети. Проводились театрализованные постановки с жителями, праздники — День арбуза, День Посейдона. Есть победитель, который съездил в восемь муниципалитетов с театральными постановками», — заявил он.
В рамках фестиваля в Набережных Челнах прошло 46 мероприятий, в Елабужском районе — 29 событий. В Казани состоялось 27 дворовых праздников, в Лаишевском районе — 26, в Нижнекамском — 16, в Агрызском — 14. По девять мероприятий провели в Альметьевском и Рыбно-Слободском районах.
Самое массовое мероприятие состоялось в Набережных Челнах. Так, газета «Шахри Чаллы» возродила праздник «Пятачок», когда еще в 1970-е годы возле стройки завода «КАМАЗ» горожане собирались танцевать и петь под гармошку. Их события посетили более 18 тыс. человек, сообщили в Институте развития городов РТ.
«Фестиваль “Күрше” показал, что благоустроенный двор — это больше, чем просто территория. Это место встреч, это место добрососедства и созидания. Как часть проекта “Лето в Татарстане” и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, фестиваль открыл самое главное — жители хотят и умеют оживлять свои дворы, превращая их в центры общения, творчества и взаимного уважения», — оценила результаты проекта заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.