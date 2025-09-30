Из-за переноса конкурса парадных расчетов в Уфе перекрывать центр города не будут

Запланированное на 1 октября перекрытие движения транспорта у Советской площади Уфы отменено. Как сообщили в Центре организации дорожного движения Башкирии, это связано с переносом смотра-конкурса на лучший парадный расчет среди профессиональных образовательных организаций.
В связи с отменой мероприятия ограничения движения на улицах Пушкина и Советской вводиться не будут. Изменений в работе общественного транспорта 1 октября также не планируется.
Напомним, завтра, 1 октября, в Уфе должен были пройти смотр-конкурс на лучший парадный расчет среди профессиональных образовательных организаций. В связи с подготовкой и проведением мероприятия с 08:00 до 15:00 планировали полностью перекрыть движение автотранспорта в районе Советской площади.
