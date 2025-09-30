В Курской области обновили участки дороги Малая Зуевка — 2-е Засеймье

Участки трассы Малая Зуевка — Орлянка — 2-е Засеймье общей протяженностью 13,9 км отремонтировали в Солнцевском районе Курской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Уточним, эта трасса ведет к районному Дому культуры, а также к Солнцевской общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза И. И. Королькова. Кроме того, по этой дороге курсирует школьный автобус.
На участках рабочие укрепили основание покрытия проезжей части. Затем они уложили два слоя асфальтобетона, восстановили посадочные площадки, смонтировали бортовой камень и дорожные знаки, привели в порядок водопропускные трубы и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.