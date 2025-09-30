Московский зоопарк изменит режим работы с 1 октября

Ранее проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился 1 год. За это время посетители сайта zoo.mos.ru посмотрели их свыше 9 миллионов раз. Онлайн-трансляции позволяют зрителям видеть уникальные моменты из жизни столичного зоопарка, не находясь при этом в городе.