В Баксанском районе Кабардино-Балкарии отметили День адыгского костюма

Праздничные мероприятия ко Дню адыгского костюма провели в Доме культуры в селе Нижний Куркужин в Баксанском районе Кабардино-Балкарии по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве культуры республики.
Мероприятия состоялись на нескольких площадках Дома культуры. Особое внимание привлекла развернутая в холле экспозиция предметов утвари и музейных артефактов, отражающих многовековую историю и традиции адыгского народа. Гости праздника смогли увидеть старинные орудия труда и образцы декоративно-прикладного искусства.
А в актовом зале для участников мероприятия провели гала-концерт. Для них исполнили песни, посвященные адыгской культуре, истории и народным героям. Также во время праздника провели кабардинские игрища — древние состязания в силе, ловкости и смекалке. В этих традиционных забавах принимали участие и взрослые, и дети.
Кроме того, на сцене актового зала состоялся модный показ «Адыгэ фащэ». На подиуме представили аутентичные черкески, расшитые золотом и серебром, женские платья, а также головные уборы и аксессуары с традиционными орнаментами и символикой.
