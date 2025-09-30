Ричмонд
В Бурятии до конца года обновят дорогу Мухоршибирь — Бичура — Кяхта

Сейчас строители укладывают асфальтовое покрытие.

Капитальный ремонт участка с 34-го по 51-й километр региональной дороги Мухоршибирь — Бичура — Кяхта вблизи села Шибертуй в Бичурском районе Бурятии завершат до конца года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

«Осталось заасфальтировать дорогу и обустроить остановочные карманы, тротуары, установить знаки и нанести разметку. Сегодня мы идем в графике», — отметил главный инженер компании «Авто Дом» Денис Свириденко.

На участке предусмотрены 8 остановочных карманов, в границах села Шибертуй появятся освещение и тротуары, пешеходные переходы и светофоры для безопасного движения. Уточним, в прошлом году заасфальтировали 7 км, в этом году предстоит уложить асфальт на оставшихся 10 км. Объект планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.