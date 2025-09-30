Как в сентябре по нацпроекту расчищали водоемы и их берега по всей стране

Отдельное внимание уделяют паводковым водам: чтобы уберечь территории от затопления и разрушения почв, строят новые водопропускные объекты. Еще одна их задача — задержать воду после того, как в водохранилищах сбросят излишки. Для этого используют затворы, которые препятствуют быстрому оттоку. Три таких сооружения сейчас возводят в Среднеахтубинском районе Волгоградской области между хуторами Ямы, Тумак и поселком Вторая Пятилетка. Они обеспечат приток воды в затон Грязный и задержат ее там после окончания паводка. Два объекта готовы на 50%, уточнили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.