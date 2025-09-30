Как в сентябре по нацпроекту расчищали водоемы и их берега по всей стране

Сделать водоемы чище, чтобы людям было комфортно жить и отдыхать рядом с ними, — задача федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». При его поддержке восстанавливают реки и озера, расчищают берега, строят водохранилища и возводят очистные сооружения. Работу ведут во всех регионах страны — приводим несколько примеров.
В городе Губкине Белгородской области начали расчищать русло реки Осколец на участке возле общественного пространства «Губкин — Лесопляж». Как сообщили в администрации Губкинского городского округа, там уберут отложения с дна, мусор и растительность, и качество воды в реке станет лучше.
В уборке активно участвуют местные жители. По федпроекту «Вода России» в разных регионах проводят акции по очистке берегов и рек. В селе Аян Хабаровского края волонтеры собрали 3 кубометра мусора в бухте Охотского моря, рассказали в администрации Аяно-Майского муниципального района.
Еще одна акция состоялась на берегу Волги в Новокуйбышевске Самарской области. В администрации городского округа Новокуйбышевск уточнили, что участники собрали более 200 мешков бутылок, старых покрышек, бытовых отходов. В Ульяновске на территории экопарка «Черное озеро» убрали более 8 кубометров мусора. В правительстве региона отметили, что в акции участвовали около 300 человек.
В Ялтуровском районе Тюменской области общими усилиями местным жителям удалось очистить берега озера Сингуль и пруда Коктюль. Как уточнили в районной администрации, волонтеры охватили более 5 км территории. Вдоль реки Кубены в Вологодской области наводили порядок более 50 человек. В администрации Усть-Кубинского муниципального округа пояснили, что летом территория превращается в большую зону отдыха, и многие люди оставляют мусор и битое стекло. Волонтеры также очистили прибрежную зону Новосибирского водохранилища, собранные отходы направят на переработку. В администрации губернатора и правительства Новосибирской области отметили, что в подобных акциях участвует много молодежи.
Также по нацпроекту строят сооружения для очистки сточных вод. Подобный комплекс появился в селе Протекино возле подмосковного Зарайска — там обновили устаревшую инфраструктуру. В Министерстве информации и молодежной политики Московской области рассказали, что старое оборудование не справлялось с неприятными запахами, а главное — вода раньше была недостаточно чистой.
Отдельное внимание уделяют паводковым водам: чтобы уберечь территории от затопления и разрушения почв, строят новые водопропускные объекты. Еще одна их задача — задержать воду после того, как в водохранилищах сбросят излишки. Для этого используют затворы, которые препятствуют быстрому оттоку. Три таких сооружения сейчас возводят в Среднеахтубинском районе Волгоградской области между хуторами Ямы, Тумак и поселком Вторая Пятилетка. Они обеспечат приток воды в затон Грязный и задержат ее там после окончания паводка. Два объекта готовы на 50%, уточнили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Напомним, что в числе других задач нацпроекта «Экологическое благополучие» — создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.