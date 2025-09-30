В Чебоксарах провели «Чистые игры»

Также до начала игр организаторы принимали от участников пластиковые крышечки и пакеты. За это командам начисляли баллы. Помимо этого, в ходе игр состоялись конкурсы, во время которых участники демонстрировали костюмы и аксессуары из пластиковых крышек. Отмечается, что самые креативные авторы получили памятные подарки.