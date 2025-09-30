В Чебоксарах провели «Чистые игры»

«Чистые игры» состоялись в Чебоксарах 27 и 28 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии.
В частности, 27 сентября на уборку вышли 23 команды. Они очистили площадку напротив школы № 54 в Чебоксарах. Им удалось собрать около 100 мешков с мусором общим весом 716 кг.
Также до начала игр организаторы принимали от участников пластиковые крышечки и пакеты. За это командам начисляли баллы. Помимо этого, в ходе игр состоялись конкурсы, во время которых участники демонстрировали костюмы и аксессуары из пластиковых крышек. Отмечается, что самые креативные авторы получили памятные подарки.
А 28 сентября участники игр убрали лесную территорию под путепроводом по проспекту Мира. К субботнику присоединились 12 команд. Они смогли собрать 129 мешков с мусором весом почти 1,5 тонны.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.