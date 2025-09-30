Где в сентябре при поддержке нацпроекта появились интернет и связь

Качественная связь и быстрый интернет 4G появился и в Тухомичах Новгородской области: там заработала базовая станция отечественного производства. В деревне живет всего около 100 человек, но в дачный сезон их становится больше, отметили в Министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. Это уже вторая станция от российской компании — первую недавно запустили в Кштеницах. Всего в регионе уже 25 станций базовой связи, пользоваться инфраструктурой могут все операторы.