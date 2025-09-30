Где в сентябре при поддержке нацпроекта появились интернет и связь

Обеспечение интернетом и связью небольших населенных пунктов — одно из направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Для этого в селах, поселках, хуторах и аулах, где живет от 100 до 1000 человек, устанавливают вышки связи и базовые станции 2G/4G. Так что местные жители могут не только общаться с близкими, но и пользоваться нужными онлайн-сервисами, быстрее решать бытовые вопросы, работать и учиться дистанционно.
Например, доступ к устойчивой мобильной связи теперь есть в деревне Славынево Вологодской области. Как рассказали в администрации Устюженского района, 18 сентября там установили сотовую вышку.
В Челябинской области аналогичное оборудование появилось в поселке Лесном. До конца года доступ к интернету и связи обеспечат еще в трех населенных пунктах: деревне Пашнино-3, селах Устьянцево и Сафоново, отметили в администрации Красноармейского муниципального района.
В Самарской области вышку установили в ауле Казахском. Раньше местным жителям приходилось выезжать за территорию поселения, чтобы позвонить. Теперь у них есть и устойчивая телефонная связь, и доступ в интернет, поделились в администрации муниципального района Кинельский.
Качественная связь и быстрый интернет 4G появился и в Тухомичах Новгородской области: там заработала базовая станция отечественного производства. В деревне живет всего около 100 человек, но в дачный сезон их становится больше, отметили в Министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. Это уже вторая станция от российской компании — первую недавно запустили в Кштеницах. Всего в регионе уже 25 станций базовой связи, пользоваться инфраструктурой могут все операторы.
Базовые станции 4G в этом году также появились в семи селах и поселках Хабаровского края. Как уточнили в краевом министерстве цифрового развития и связи, одним из последних подключили село Иня в Охотском округе — там проживают около 200 человек. В Северной Осетии станцию установили в селении Хазнидон. Теперь его жителям доступны услуги двух операторов, другие налаживают подключение к инфраструктуре, отметили в Комитете цифрового развития Республики Северная Осетия — Алания.
В Калининградской области, в поселке Громово Славского округа, более чем у 300 человек появились качественная мобильная связь и доступ к быстрому интернету. Как добавили в областном министерстве цифровых технологий и связи, до конца года базовые станции 4G установят еще в 19 поселках Славского, Багратионовского, Правдинского, Черняховского, Гвардейского, Нестеровского, Полесского округов.
Чтобы деревню, хутор или село подключили к интернету в 2026 году, надо проголосовать за них. Активно процесс идет в Забайкальском крае: там первые голоса получили уже десять пунктов. В лидерах рейтинга — село Гавань Кыринского округа и село Тупик, административный центр Тунгиро-Олекминского округа.
В Ненецком автономном округе в голосовании будут участвовать 14 населенных пунктов, в Волгоградской области выделили 10 сел и хуторов.
Голосование продлится до 9 ноября 2025 года, участвовать можно на «Госуслугах», если есть подтвержденная учетная запись, или отправив письмо в Минцифры России почтой. Отдать голос могут совершеннолетние россияне, прописанные в регионе, к которому относится населенный пункт. Жители Москвы и Санкт-Петербурга не участвуют в голосовании.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуют по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.