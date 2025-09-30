В Кантемировском лицее Воронежской области открыли агрокласс

В нем будут учиться 29 семиклассников, 13 из них выбрали информационно-технологическое направление. Они будут заниматься математикой и информатикой с агротехнологическим уклоном. Остальные 16 человек выбрали естественнонаучное направление — это биология, химия и физика. В ходе обучения школьники освоят практические навыки в лабораториях и «в поле», будут заниматься проектной деятельностью, например работой над кейсами по агротехнологиям, растениеводству, экологии и сельхозинженерии. Также они будут посещать экскурсии на сельскохозяйственные предприятия.