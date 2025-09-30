В Кантемировском лицее Воронежской области открыли агрокласс

Агрокласс открыли 26 сентября в Кантемировском лицее Воронежской области по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Кантемировского муниципального района.
В нем будут учиться 29 семиклассников, 13 из них выбрали информационно-технологическое направление. Они будут заниматься математикой и информатикой с агротехнологическим уклоном. Остальные 16 человек выбрали естественнонаучное направление — это биология, химия и физика. В ходе обучения школьники освоят практические навыки в лабораториях и «в поле», будут заниматься проектной деятельностью, например работой над кейсами по агротехнологиям, растениеводству, экологии и сельхозинженерии. Также они будут посещать экскурсии на сельскохозяйственные предприятия.
Для учеников агрокласса студенты Воронежского государственного аграрного университета провели профориентационные мастер-классы по растениеводству и животноводству. Кроме того, дети вместе с родителями посетили молочный комплекс и сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское». Для будущих выпускников вуз также провел день открытых дверей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.